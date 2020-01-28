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الثلاثاء 28 كانون الثاني 2020 ساعة 19:58

هنية لمحمود عباس: نقف خلف مواقفكم الثابتة

هنية لمحمود عباس: نقف خلف مواقفكم الثابتة
وعبر هنية خلال الاتصال، عن وقوف حركة حماس خلف مواقف الرئيس الثابتة وبالتمسك بالثوابت الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض صفقة ترامب الهادفة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني.

وشدد هنية، على وجوب وقوف الشعب الفلسطيني بكافة فصائله وأطيافه السياسية جنبا إلى جنب دعماً لموقف عباس الثابت والرافض لكل مخططات تصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها صفقة القرن.

ودعا هنية، إلى وضع جميع الخلافات جانباً والوقوف صفاً واحداً في مواجهة مخطط تصفية المشروع الوطني الفلسطيني.

من جانبه، ثمن عباس مبادرة هنية، مؤكدا أن نقطة ارتكاز مواجهة وإسقاط مشروع تصفية القضية الفلسطينية تستند إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية.
رقم : 841262
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