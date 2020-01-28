الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 كانون الثاني 2020 ساعة 20:04

انفجار احتجاجي في غزة.. وشعارات قوية ضد أمريكا

انفجار احتجاجي في غزة.. وشعارات قوية ضد أمريكا
لن تمر الصفقة وفينا عرق ينبض، ومجاهد يقاتل، وثائر يدافع عن فلسطين والقدس واللاجئين.. بهذه الكلمات استهلت فصائل المقاومة تظاهرة كبيرة جابت شوارع غزة رفضا لصفقة ترامب التي حول بموجبها قضية فلسطين الى مشروع اقتصادي.

حركة حماس والجهاد الاسلامي اكدتا على قبولهما بدعوة رئيس السلطة محمود عباس للمشاركة في حوار وطني مفتوح ولكن الكل أكد ان الرد يجب ان يكون بوحدة ومصالحة عاجلة لتوحيد الجبهة في مواجهة تلك الصفقة وما سيتبعها.

كافة الفصائل والقوى الوطنية ومن خلفها جماهير غاضبة احرقوا العلم الأمريكي وهتفوا ضد الولايات المتحدة ومن معها من المطبعين.
رقم : 841263
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا تنفي أمريكا إسقاط طائرتها العسكرية في افغانستان؟
لماذا تنفي أمريكا إسقاط طائرتها العسكرية في افغانستان؟
ماهي المعركة الأهم من معركة ادلب معقل الارهابيين؟
ماهي المعركة الأهم من معركة ادلب معقل الارهابيين؟
28 كانون الثاني 2020
الفصائل الفلسطينية تدعو لمسيرات غضب حاشدة
الفصائل الفلسطينية تدعو لمسيرات غضب حاشدة
28 كانون الثاني 2020
قاعدة
قاعدة 'الامام الخميني' قيد الإعداد لاطلاق القمر 'ظفر'
28 كانون الثاني 2020
الرئيس روحاني: قوتنا تتمثل بالحضور الشعبي
الرئيس روحاني: قوتنا تتمثل بالحضور الشعبي
27 كانون الثاني 2020
ما هو دور الإدارة الأمريكية بحذف صور سليماني من إنستغرام؟
ما هو دور الإدارة الأمريكية بحذف صور سليماني من إنستغرام؟
27 كانون الثاني 2020
ردود فعل الفصائل الفلسطينية تجاه ‘‘صفقة القرن‘‘
ردود فعل الفصائل الفلسطينية تجاه ‘‘صفقة القرن‘‘
27 كانون الثاني 2020
زيارة ‘‘الإسرائيليين‘‘ للسعوديّة: أبرز الدلالات والتبعات
زيارة ‘‘الإسرائيليين‘‘ للسعوديّة: أبرز الدلالات والتبعات
27 كانون الثاني 2020
رسائل الهجوم الصاروخي على السفارة الامريكية في بغداد
رسائل الهجوم الصاروخي على السفارة الامريكية في بغداد
27 كانون الثاني 2020
الصهيونية وخرافة المحرقة المزعومة..كيف ينظر العالم لمحرقة الهولوكوست؟
الصهيونية وخرافة المحرقة المزعومة..كيف ينظر العالم لمحرقة الهولوكوست؟
25 كانون الثاني 2020
فيروس ‘‘صفقة القرن‘‘ يعود للواجهة السياسية؛ الأسباب والتداعيات
فيروس ‘‘صفقة القرن‘‘ يعود للواجهة السياسية؛ الأسباب والتداعيات
25 كانون الثاني 2020
على السعودية أن تُكفّر عن ‘‘محارقها‘‘ في اليمن أولاً
على السعودية أن تُكفّر عن ‘‘محارقها‘‘ في اليمن أولاً
25 كانون الثاني 2020
قائد الثورة الاسلامية يعلق على مليونية العراق
قائد الثورة الاسلامية يعلق على مليونية العراق
25 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية منفتحة على إجراء محادثات مع إيران
هنية يلتقي مهاتير محمد في كوالالمبور
أوغلو: الجنود الأتراك في ليبيا موجودون لأغراض تدريبية
هذا ماقال الرئيس اللبناني للوزراء الجدد
‘‘الفريق الأمريكي‘‘ إلى ‘‘تل ابيب‘‘ لطرح صفقة القرن