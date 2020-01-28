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الثلاثاء 28 كانون الثاني 2020 ساعة 20:19

تونس.. بدء اجتماعات التشاور حول تشكيل الحكومة

تونس.. بدء اجتماعات التشاور حول تشكيل الحكومة
وضمت الجلسة الصباحية، ممثلين عن حركة النهضة والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة وحركة الشعب وحركة تحيا تونس، بينما تضم الجلسة الثانية ممثلين عن مشروع تونس والاتحاد الشعبي الجمهوري ونداء تونس والبديل التونسي وآفاق تونس.

وتحمل مذكرة التعاقد الحكومي، بحسب ما ذكره الفخفاخ على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، عنوان: "حكومة الوضوح وإعادة الثقة"، وتتضمن خمسة محاور أساسية تتعلق بأسس ومبادئ العمل الحكومي، ومقاربة العمل الحكومي، وآليات التنفيذ والأولويات الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة، بالإضافة إلى هندسة تركيبة الحكومة.

وتعد المذكرة،منطلقا للتشاور والنقاش والإثراء، بهدف الوصول إلى الوثيقة التأليفية المتضمنة لعدد من الإصلاحات الكبرى والمستعجلة، الهادفة إلى استرجاع ثقة المواطن في الدولة والطبقة السياسية، والانتقال إلى دولة آمنة تضمن العدل والإنصاف ومسؤولة اجتماعيا، والمرور إلى اقتصاد ناجع وذي قيمة مضافة عالية.
رقم : 841268
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