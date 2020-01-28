الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 كانون الثاني 2020 ساعة 20:22

توسيع العقوبات الأوروبية ضد روسيا

توسيع العقوبات الأوروبية ضد روسيا
وجاء في البيان أن توسيع قائمة الأشخاص الذين تشملهم "القيود المفروضة بسبب تصرفات تقوض سلامة أوكرانيا الإقليمية وسيادتها واستقلالها أو تهدد بتقويضها"، جاء نتيجة لتنظيم "انتخابات محلية روسية، في 8 سبتمبر 2019، في كل من جمهورية القرم ذاتية الحكم التي تم ضمها بطريقة غير شرعية ومدينة سيفاستوبول في أوكرانيا".

ومن بين الأشخاص الذين استهدفهم إجراء مجلس الاتحاد الأوروبي، رئيس المجلس التشريعي لسيفاستوبول، فلاديمير نيمتسيف، ورئيس مجلس وزراء القرم، يوري غوتسانيوك، ومحافظ سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف.

ونقلت وكالة أنباء روسية عن مصدر في أجهزة مجلس الاتحاد الأوروبي، قوله إن القرار تم اتخاذه بدون أي مناقشة مسبقة بين الأعضاء.

وعادت شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا، بعد استفتاء شعبي نظم هناك في مارس 2014، على خلفية أزمة سياسية حادة أدت إلى تغيير السلطة في أوكرانيا.

وتدعي أوكرانيا سيادتها على القرم معتبرة إياها منطقة أوكرانية "محتلة مؤقتا".

وقالت القيادة الروسية مرارا إن أهالي القرم صوتوا لصالح الوحدة مع روسيا بطريقة ديمقراطية وبما يتفق مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، فيما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن "ملف القرم أغلق نهائيا".
رقم : 841269
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا تنفي أمريكا إسقاط طائرتها العسكرية في افغانستان؟
لماذا تنفي أمريكا إسقاط طائرتها العسكرية في افغانستان؟
ماهي المعركة الأهم من معركة ادلب معقل الارهابيين؟
ماهي المعركة الأهم من معركة ادلب معقل الارهابيين؟
28 كانون الثاني 2020
الفصائل الفلسطينية تدعو لمسيرات غضب حاشدة
الفصائل الفلسطينية تدعو لمسيرات غضب حاشدة
28 كانون الثاني 2020
قاعدة
قاعدة 'الامام الخميني' قيد الإعداد لاطلاق القمر 'ظفر'
28 كانون الثاني 2020
الرئيس روحاني: قوتنا تتمثل بالحضور الشعبي
الرئيس روحاني: قوتنا تتمثل بالحضور الشعبي
27 كانون الثاني 2020
ما هو دور الإدارة الأمريكية بحذف صور سليماني من إنستغرام؟
ما هو دور الإدارة الأمريكية بحذف صور سليماني من إنستغرام؟
27 كانون الثاني 2020
ردود فعل الفصائل الفلسطينية تجاه ‘‘صفقة القرن‘‘
ردود فعل الفصائل الفلسطينية تجاه ‘‘صفقة القرن‘‘
27 كانون الثاني 2020
زيارة ‘‘الإسرائيليين‘‘ للسعوديّة: أبرز الدلالات والتبعات
زيارة ‘‘الإسرائيليين‘‘ للسعوديّة: أبرز الدلالات والتبعات
27 كانون الثاني 2020
رسائل الهجوم الصاروخي على السفارة الامريكية في بغداد
رسائل الهجوم الصاروخي على السفارة الامريكية في بغداد
27 كانون الثاني 2020
الصهيونية وخرافة المحرقة المزعومة..كيف ينظر العالم لمحرقة الهولوكوست؟
الصهيونية وخرافة المحرقة المزعومة..كيف ينظر العالم لمحرقة الهولوكوست؟
25 كانون الثاني 2020
فيروس ‘‘صفقة القرن‘‘ يعود للواجهة السياسية؛ الأسباب والتداعيات
فيروس ‘‘صفقة القرن‘‘ يعود للواجهة السياسية؛ الأسباب والتداعيات
25 كانون الثاني 2020
على السعودية أن تُكفّر عن ‘‘محارقها‘‘ في اليمن أولاً
على السعودية أن تُكفّر عن ‘‘محارقها‘‘ في اليمن أولاً
25 كانون الثاني 2020
قائد الثورة الاسلامية يعلق على مليونية العراق
قائد الثورة الاسلامية يعلق على مليونية العراق
25 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية منفتحة على إجراء محادثات مع إيران
هنية يلتقي مهاتير محمد في كوالالمبور
أوغلو: الجنود الأتراك في ليبيا موجودون لأغراض تدريبية
هذا ماقال الرئيس اللبناني للوزراء الجدد
‘‘الفريق الأمريكي‘‘ إلى ‘‘تل ابيب‘‘ لطرح صفقة القرن