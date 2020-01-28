“الجهاد”: إجماع فلسطيني على رفض “خطة ترامب” ومواجهتها

وقال شهاب الثلاثاء عشية اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب خطته السياسية والتي تسمى “صفقة القرن” إنه “ليس أمامنا كفلسطينيين إلا الاعتماد على أنفسنا لمنع هذه المؤامرة الكبيرة لاحتلال أرض فلسطين”.



وأكد شهاب أن “الشعب الفلسطيني لا يقبل بالوجود الصهيوني على ارض فلسطين”، وشدد على “ضرورة اعتماد أسلوب المواجهة أمام هذه المؤامرة”، وأضاف “لدينا رؤية في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني والحركة تقول بوضوح إنه يجب التخلي عن نهج أوسلو وما تبعه”.



واوضح شهاب “نحن بحاجة إلى حماية الثوابت الفلسطينية واستمرار مشروع المواجهة مع العدو الإسرائيلي على كل المستويات”، وأشار الى أن “خيار المواجهة هو الذي أفشل الإعلان عن الخطة الأمريكية لفترة طويلة”، ولفت الى أن “الكيان الصهيوني سيبقى يعيش أزمة وجودية لأنه يدرك أن الفلسطينيين لن يفرطوا بحقهم في أرضهم”.