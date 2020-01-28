ترامب يشكر 3 دول عربية على مساعدتهم في ‘‘صفقة القرن‘‘

وبعد سنوات من التكهنات والتمهيد الإعلامي والسياسي، خرج الرئيس الأمريكي عن صمته، اليوم الثلاثاء، وأعلن صفقته، وسط رفض فلسطيني لها ودعوات للمواجهة مع الاحتلال رداً على إعلانها.



وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، بأن سفراء كل من البحرين والإمارات وسلطنة عُمان في الولايات المتحدة الأمريكية شاركوا في مراسم إعلان الرئيس ترامب عن صفقته التي تسمى بـ"صفقة القرن" في ظل غياب فلسطيني تام.



وفي أول رد فعل فلسطيني رسمي على الخطوة الأمريكية دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى عقد اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، وذلك مساء اليوم، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.



بدوره أكد عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن القيادة الفلسطينية ستتخذ "قراراً مدروساً وعملياً" يؤدي إلى إفشال كل ما تطرحه الإدارة الأمريكية حول "صفقة القرن" المزعومة.