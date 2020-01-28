الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 كانون الثاني 2020 ساعة 22:17
عبد السلام:

صفقة ترامب ممولة سعودياً وإماراتياً لتكريس الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘

صفقة ترامب ممولة سعودياً وإماراتياً لتكريس الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘
واضاف عبد السلام على شعوب المنطقة أن تتحمل مسؤولية التصدي لهذا الخطر ومواجهته بكل الوسائل الممكنة والمتاحة والمشروعة.

كما قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي ان خطة ترامب إنتهاك صارخ للقانون وقرارات مجلس الامن.

من جانبه رفض وادان حزب الحق اليمني بشدة ما يسمى صفقة ترامب وندين كل الأنظمة التي ستساندها عربية كانت أوغير عربية.

وقال حزب الحق في بيان: نؤكد لإخوتنا في فلسطين المحتلة أننا وهم جسد واحد وأننا لن نتخلى عن القضية الفلسطينية التي هي القضية المركزية لنا وللأمتين العربية والإسلامية بكاملها.

واضاف: الصفقة المشؤومة هي حلقة متأخرة ضمن سلسلة حلقات من الاعتداءات التي تقوم بها قوى الاستكبار العالمي بينما يسعى العدو الصهيوني في تهويد القدس الشريف، تسبقه السعودية الوهابية في محاولة تهويد القرآن الكريم.

ودعا حزب الحق أبناء الأمة الإسلامية والعربية وأبناء شعبنا اليمني الكريم إلى التعبير وبقوة عن رفض ما يسمى صفقة ترامب ورفض التحريف اللفظي للقرآن الكريم.
رقم : 841286
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رفض فلسطيني شامل لـ “صفقة القرن”
رفض فلسطيني شامل لـ “صفقة القرن”
لماذا تنفي أمريكا إسقاط طائرتها العسكرية في افغانستان؟
لماذا تنفي أمريكا إسقاط طائرتها العسكرية في افغانستان؟
28 كانون الثاني 2020
ماهي المعركة الأهم من معركة ادلب معقل الارهابيين؟
ماهي المعركة الأهم من معركة ادلب معقل الارهابيين؟
28 كانون الثاني 2020
الفصائل الفلسطينية تدعو لمسيرات غضب حاشدة
الفصائل الفلسطينية تدعو لمسيرات غضب حاشدة
28 كانون الثاني 2020
قاعدة
قاعدة 'الامام الخميني' قيد الإعداد لاطلاق القمر 'ظفر'
28 كانون الثاني 2020
الرئيس روحاني: قوتنا تتمثل بالحضور الشعبي
الرئيس روحاني: قوتنا تتمثل بالحضور الشعبي
27 كانون الثاني 2020
ما هو دور الإدارة الأمريكية بحذف صور سليماني من إنستغرام؟
ما هو دور الإدارة الأمريكية بحذف صور سليماني من إنستغرام؟
27 كانون الثاني 2020
ردود فعل الفصائل الفلسطينية تجاه ‘‘صفقة القرن‘‘
ردود فعل الفصائل الفلسطينية تجاه ‘‘صفقة القرن‘‘
27 كانون الثاني 2020
زيارة ‘‘الإسرائيليين‘‘ للسعوديّة: أبرز الدلالات والتبعات
زيارة ‘‘الإسرائيليين‘‘ للسعوديّة: أبرز الدلالات والتبعات
27 كانون الثاني 2020
رسائل الهجوم الصاروخي على السفارة الامريكية في بغداد
رسائل الهجوم الصاروخي على السفارة الامريكية في بغداد
27 كانون الثاني 2020
الصهيونية وخرافة المحرقة المزعومة..كيف ينظر العالم لمحرقة الهولوكوست؟
الصهيونية وخرافة المحرقة المزعومة..كيف ينظر العالم لمحرقة الهولوكوست؟
25 كانون الثاني 2020
فيروس ‘‘صفقة القرن‘‘ يعود للواجهة السياسية؛ الأسباب والتداعيات
فيروس ‘‘صفقة القرن‘‘ يعود للواجهة السياسية؛ الأسباب والتداعيات
25 كانون الثاني 2020
على السعودية أن تُكفّر عن ‘‘محارقها‘‘ في اليمن أولاً
على السعودية أن تُكفّر عن ‘‘محارقها‘‘ في اليمن أولاً
25 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية منفتحة على إجراء محادثات مع إيران
هنية يلتقي مهاتير محمد في كوالالمبور
أوغلو: الجنود الأتراك في ليبيا موجودون لأغراض تدريبية
هذا ماقال الرئيس اللبناني للوزراء الجدد
‘‘الفريق الأمريكي‘‘ إلى ‘‘تل ابيب‘‘ لطرح صفقة القرن