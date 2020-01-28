صفقة ترامب ممولة سعودياً وإماراتياً لتكريس الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘

واضاف عبد السلام على شعوب المنطقة أن تتحمل مسؤولية التصدي لهذا الخطر ومواجهته بكل الوسائل الممكنة والمتاحة والمشروعة.



كما قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي ان خطة ترامب إنتهاك صارخ للقانون وقرارات مجلس الامن.



من جانبه رفض وادان حزب الحق اليمني بشدة ما يسمى صفقة ترامب وندين كل الأنظمة التي ستساندها عربية كانت أوغير عربية.



وقال حزب الحق في بيان: نؤكد لإخوتنا في فلسطين المحتلة أننا وهم جسد واحد وأننا لن نتخلى عن القضية الفلسطينية التي هي القضية المركزية لنا وللأمتين العربية والإسلامية بكاملها.



واضاف: الصفقة المشؤومة هي حلقة متأخرة ضمن سلسلة حلقات من الاعتداءات التي تقوم بها قوى الاستكبار العالمي بينما يسعى العدو الصهيوني في تهويد القدس الشريف، تسبقه السعودية الوهابية في محاولة تهويد القرآن الكريم.



ودعا حزب الحق أبناء الأمة الإسلامية والعربية وأبناء شعبنا اليمني الكريم إلى التعبير وبقوة عن رفض ما يسمى صفقة ترامب ورفض التحريف اللفظي للقرآن الكريم.