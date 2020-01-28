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الثلاثاء 28 كانون الثاني 2020 ساعة 23:05
أول تعليق لمقتدى الصدر على اعلان صفقة ترامب
وأورد مقتدى الصدر، تغريدة عبر منصة تويتر، تضمنت 10 آيات من سورة الإسراء، ذيلها بوسم #القدس_للأديان_وفلسطين_للأحرار.
ويأتي ذلك، بعد ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن بنود صفقته المشؤومة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
841296
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