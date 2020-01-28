أول تعليق لمقتدى الصدر على اعلان صفقة ترامب

وأورد مقتدى الصدر، تغريدة عبر منصة تويتر، تضمنت 10 آيات من سورة الإسراء، ذيلها بوسم #القدس_للأديان_وفلسطين_للأحرار.ويأتي ذلك، بعد ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن بنود صفقته المشؤومة.