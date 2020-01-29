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الأربعاء 29 كانون الثاني 2020 ساعة 16:45
في رسائل بعثها الى نظرائه

لاريجاني يطالب برلمانات الدول الاسلامية بالتصدي لصفقة القرن

لاريجاني يطالب برلمانات الدول الاسلامية بالتصدي لصفقة القرن
وعبر لاريجاني في هذه الرسائل عن اشمئزازه وادانته لإعلان الرئيس الأميركي عن خطة "صفقة القرن"، أمس الثلاثاء بحضور ممثلين عن الكيان الصهيوني في واشنطن، مؤكدا ان هذه الخطة تعد انتهاكا لجميع الاتفاقيات والقوانين والقرارات الدولية ميثاق الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن حل القضية الفلسطينية.

ونوه رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى ان الأمة الإسلامية والدول الإسلامية تؤمن بقضية فلسطين كأولوية أولى للعالم الإسلامي وقاسم مشترك بين جميع الأديان، وتعارض أي اعتداء وانتهاك للسيادة واستمرار احتلال أرض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس، وسترفض وتتصدى لجميع الخطط الأحادية الجانب والمفروضة.

واضاف لاريجاني: يسعى الرئيس الاميركي ودون التشاور مع المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، والتشاور مع الاطراف الفلسطينية، وعلى أساس المصالح الشخصية والحزبية والصهيونية فقط، إلى إضفاء الطابع الرسمي على احتلال ارض إسلامية باللجوء الى القوة ومصادرة الحقوق الاساسية لشعب مقاوم لصالح حفنة من الصهاينة.

ولفت الى ان الجمهورية الإسلامية الايرانية ومن خلال تسجيل خطة ديمقراطية وسياسية لإجراء استفتاء في الأراضي المحتلة وبمشاركة سكانها الرئيسيين من قبل الأمم المتحدة، حقا للشعب الفلسطيني والدفاع عنه، داعيا رؤساء البرلمانات الاسلامية الى بذل المساعي المطلوبة للتصدي لخطة "صفقة القرن" المزيفة، من خلال دعم خطة الاستفتاء واستخدام القدرات الدبلوماسية البرلمانية لحل الأزمة الفلسطينية.

واعرب لاريجاني في الختام عن تمنياته للشعوب والدول الاسلامية بالتقدم والشموخ والازدهار، وللشعب الفلسطيني المقاوم بالانتصار التام.
رقم : 841417
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