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الأربعاء 29 كانون الثاني 2020 ساعة 16:59

ما هو رد فعل الجامعة العربية على'صفقة ترامب'!

ما هو رد فعل الجامعة العربية على
جاء ذلك في بيان نشرته الجامعة العربية، اليوم، تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن ما یسمد بـ"صفقة القرن" المزعومة.

وذكرت الجامعة "أنَّ خطة التسوية الأمريكية غير ملزمة، وأن تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين مرهون بإرادة الطرفين وليس بإرادة طرف دون الآخر"« بحسب تعبیرها.

غير أنها أعربت في الوقت ذاته عن انفتاحها على ما اسمته بـ"أي جهدٍ جاد يُبذل من أجل تحقيق السلام"، وتفهمها للدوافع الأمريكية في المساعدة بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشددت الجامعة على أن "السلام العادل والقابل للاستدامة لا يُمكن تحقيقه بتجاهل حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أو بالعمل على شرعنة الاحتلال"، مضيفة "أن المعيار الأساسي في الحُكم على أي خطة لتحقيق السلام هو مدى انسجامها مع القانون الدولي ومبادئ الإنصاف والعدالة"

ولفتت الجامعة إلى أن الموقف الفلسطيني بطبيعة الحال هو الفيصل في تشكيل الموقف العربي الجماعي من خطة السلام الأمريكية الذي سيتبلور في اجتماع السبت.
وبناء على طلب السلطة الفلسطينية، تعقد جامعة الدول العربية، السبت، اجتماعا وزاريا طارئا بمشاركة رئيس السلطة محمود عباس، لبحث سبل مواجهة "صفقة القرن" المزعومة.

والثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن الخطوط العريضة لـ "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وسفراء عرب.

وتتضمن الخطة، المكونة من 80 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.
رقم : 841422
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