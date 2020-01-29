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الأربعاء 29 كانون الثاني 2020 ساعة 17:01

انهيار أطباء وتمريض مستشفيات ووهان بالصين!

انهيار أطباء وتمريض مستشفيات ووهان بالصين!
ونشرت صور من مدينة ووهان الصينية توضح مدى تعب الفرق الطبية الذى استلقوا على الأرض والكراسى لأخذ قسط من الراحة بعد ساعات طويلة من العمل دون انقطاع لعلاج وإسعاف المرضى الذين يترددون بالآلاف على المستشفيات لإصابتهم بفيروس كورونا.

كما تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعى فيديو يظهر"مسعفًة" فى مدينة ووهان بالصين وهى تبكي وتصرخ قائلة "لا أستطيع تحمل كل هذا" بعدما قضت ساعات طويلة فى العمل ليل نهار من دون انقطاع على علاج المصابين بفيروس كورونا، وتم التقاط الفيديو فى مستشفى بووهان مركز تفشى كورونا، وأظهرت لقطات أخرى طبيبا مرهقًا وهو يتحدث إلى مدير المستشفى عبر الهاتف بصوت عال وبعصبية كبيرة.

وانتشر ذلك فى وسائل التواصل الاجتماعى الصينية الأسبوع الماضي ولكن تم حذفها بعد ذلك، ويظهر الطبيب وهو يصرخ لعدم حصوله على المساعدة في علاج المرضى المصابين بالفيروس القاتل، ونتيجة لذلك، كان عليه أن يعمل دون توقف، كما سمع من خلال الفيديو.

وتسبب وباء الفيروس التاجي في مقتل أكثر من130 شخصا جميعهم في الصين وإصابة الالاف ودفعت الأزمة الصحية السلطات إلى فرض الحجر الصحي لما لا يقل عن 56 مليون شخص يعيشون في مقاطعة هوبي وسط الصين وإلغاء احتفالات العام القمرى الجديد في جميع أنحاء البلاد.
رقم : 841424
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