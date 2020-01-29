سريع: استهدفنا مواقع لشركة ‘‘أرامكو‘‘ ومطارين بالسعودية

واضاف الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية خلال تصريحات له في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "ردا على التصعيد الجوي للعدوان نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عمليات نوعية".



وقال ان عملية "البنيان المرصوص" حررت مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 2500 كم مربع طولا وعرضا.



وأوضح أنه تم استهداف منشآت لشركة "أرامكو" في منطقة جازان ومطاري أبها وجازان وقاعدة خميس مشيط و"أهدافا حساسة" أخرى في "العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة".



واكد سريع أن قوات الجيش اليمني "مستمرون في العمل من أجل تحرير كافة أراضي الجمهورية حتى تحقيق الاستقلال".



وصرح ان قواتنا شنت هجوما معاكسا أدى إلى تحرير كافة مناطق نهم وتكبيدِ قوات العدوّ خسائر فادحة في العتاد والأرواح.



واستمرت قواتنا في تقدمها إثر انهيارات قوات العدو وصولاً إلى غرب مدينة مأرب، وتحرير مديريات بمحافظتي مأرب والجوف.



واكد انه وقع الآلاف من قوات العدو ما بين قتيل ومصاب وأسير في عملية البنيان المرصوص.