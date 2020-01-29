مراد: فلسطين تقتلها الصفقات وتحررها البنادق المقاومة

“إن أي اتفاق أو صفقة لا تنطلق من احترام حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل تراب فلسطين هو اتفاق مزور وصفقة مغشوشة.



فلسطين عربية وعاصمتها القدس عربية. تقتلها الصفقات وتحييها وتحررها البنادق المقاومة”.