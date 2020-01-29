الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 29 كانون الثاني 2020 ساعة 23:55

البرلمان التونسي يدين بشدّة ‘‘صفقة القرن‘‘ العنصرية

البرلمان التونسي يدين بشدّة ‘‘صفقة القرن‘‘ العنصرية
وعبّر البرلمان، في بيان أصدره الأربعاء عن "رفضه المطلق للاعتداء السافر على الحق الفلسطيني وعلى جزء مقدس من الأمة العربية والإسلامية".

وأعلن "تضامنه مع الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة القدس عاصمتها الأبدية".

وثمّن "الهبة الشعبيّة المندّدة بهذه الصفقة المُخزية، وتداعي جميع الأطراف والفصائل الفلسطينيّة لتوحيد الجهود والتحرّكات لتفعيل مواقف الرفض التي تمّ التعبير عنها".

ودعا البيان ذاته، "البرلمانات العربيّة والإسلاميّة، وبرلمانات الدول الصديقة الداعمة للحق الفلسطيني، والبرلمانات الإقليميّة والدوليّة إلى إدانة هذا السلوك العدائي تجاه قضيّة إنسانيّة وحضاريّة عادلة".

كما طلب من "الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، اتخاذ قرار موحّد ينتصر للحق الفلسطيني، والشروع في خطوات عملية للحيلولة دون تنفيذ هذا المخطط المشؤوم".

وحث برلمان تونس، أيضًا، وزارة خارجية بلاده وكل القوى المدنية في البلاد والعالم إلى تعبئة جهودها وتوحيدها من أجل التصدّي لهذا المخطط الذي يستهدف شرعنة الاحتلال والظلم وسرقة الأراضي والحقوق الفلسطينيّة.

وأعرب البرلمان عن تمسّكه بثوابت الدستور التونسي الذي ينصّ في توطئته على "مناصرة حق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي الدعم المبدئي لحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرّر الفلسطيني، ومناهضة كل أشكال الاحتلال والعنصرية".

ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الصهيوني المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة.

وتتضمن الخطة المكونة من 80 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة للصهاينة.
رقم : 841495
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الامام الخامنئي تعليقاً على “صفقة القرن”: السياسة الشيطانية الأميركية ستفشل
الامام الخامنئي تعليقاً على “صفقة القرن”: السياسة الشيطانية الأميركية ستفشل
الحكومة اللبنانية ومعوقات النجاح داخلياً وخارجياً
الحكومة اللبنانية ومعوقات النجاح داخلياً وخارجياً
29 كانون الثاني 2020
صفقة ترامب تعرض فلسطين في مزاد علني
صفقة ترامب تعرض فلسطين في مزاد علني
29 كانون الثاني 2020
ما الغاية من استخدام الكيميائي هذه المرة؟
ما الغاية من استخدام الكيميائي هذه المرة؟
29 كانون الثاني 2020
أول تعليق رسمي لايران بعد إعلان صفقة ترامب
أول تعليق رسمي لايران بعد إعلان صفقة ترامب
29 كانون الثاني 2020
رفض فلسطيني شامل لـ “صفقة القرن”
رفض فلسطيني شامل لـ “صفقة القرن”
28 كانون الثاني 2020
لماذا تنفي أمريكا إسقاط طائرتها العسكرية في افغانستان؟
لماذا تنفي أمريكا إسقاط طائرتها العسكرية في افغانستان؟
28 كانون الثاني 2020
ماهي المعركة الأهم من معركة ادلب معقل الارهابيين؟
ماهي المعركة الأهم من معركة ادلب معقل الارهابيين؟
28 كانون الثاني 2020
الفصائل الفلسطينية تدعو لمسيرات غضب حاشدة
الفصائل الفلسطينية تدعو لمسيرات غضب حاشدة
28 كانون الثاني 2020
قاعدة
قاعدة 'الامام الخميني' قيد الإعداد لاطلاق القمر 'ظفر'
28 كانون الثاني 2020
الرئيس روحاني: قوتنا تتمثل بالحضور الشعبي
الرئيس روحاني: قوتنا تتمثل بالحضور الشعبي
27 كانون الثاني 2020
ما هو دور الإدارة الأمريكية بحذف صور سليماني من إنستغرام؟
ما هو دور الإدارة الأمريكية بحذف صور سليماني من إنستغرام؟
27 كانون الثاني 2020
ردود فعل الفصائل الفلسطينية تجاه ‘‘صفقة القرن‘‘
ردود فعل الفصائل الفلسطينية تجاه ‘‘صفقة القرن‘‘
27 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية منفتحة على إجراء محادثات مع إيران
هنية يلتقي مهاتير محمد في كوالالمبور
أوغلو: الجنود الأتراك في ليبيا موجودون لأغراض تدريبية
هذا ماقال الرئيس اللبناني للوزراء الجدد
‘‘الفريق الأمريكي‘‘ إلى ‘‘تل ابيب‘‘ لطرح صفقة القرن