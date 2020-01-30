ولايتي: “صفقة القرن” لن تؤتي ثمارها أبداً

واضاف ولايتي الخميس ان “خدعة القرن تحمل بين طياتها رسائل خطيرة من ضمنها نقض قوانين مجلس الامن الدولي والقوانين الدولية وتعتبر خطراً صريحاً لزعزعة الامن والإستقرار في المنطقة”.



ولفت ولايتي الى ان “هذه الصفقة مثلها كمثل التصريحات السابقة التي أدلى بها ترامب ولم تجني ثمارها على أرض الواقع، كالإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الغاصب، والإعتراف بالجولان السوري المحتل أراض تابعة للعدو الصهيوني”.



واكد ولايتي ان “من النتائج التي ستترتب على هذه الصفقة هي وحدة الفصائل الفلسطينية وإتساع رقعة طلب الحق ورفض الظلم والتطوير المادي والمعنوي في المقاومة حتى تحرير القدس الشريف”، وشدد على “وحدة الأمة الإسلامية ودعم الأحرار وطّلاب العدالة والمجتمع الإسلامي للشعب الفلسطيني المظلوم”.