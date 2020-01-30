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الخميس 30 كانون الثاني 2020 ساعة 15:37

سبت عراقي بطعم رئيس الوزراء

سبت عراقي بطعم رئيس الوزراء
-رغم انه باستثناء بعض الاخبار غير الرسمية التي تشير الى اتفاق التيار الصدري مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري ، على ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء ، ولم تؤكده اي مصادر رسمية ، الا ان ان عدم طرح اي اسم اخر على الصعيد الاعلامي والسياسي العراقي خلال الاونة الاخيرة يزيد من حظوظ علاوي لتولي هذا المنصب .

-بناء على تصريح صالح يمكن التاكد بان هناك شخصية واحدة على الاقل تم اختيارها من قبل رئيس الجمهورية ، وانه تم حسم الامر على الارجح . ومما لا شك فيه ايضا ان الرئيس العراقي اخذ بنظر الاعتبار في اختياره هذا وجهات نظر الشعب والمرجعية الدينية وجميع الكتل السياسية .

-فضلا عن الاضطرابات التي تسود العراق منذ حوالى اربعة اشهر وتوقف الانشطة السياسية على مختلف الاصعدة في هذا البلد ، فان ما يضاعف اهمية انهاء هذا الوضع هو التدخل الاجنبي في العراق لاسيما الامريكي . التدخلات التي ورغم قرار البرلمان العراقي بضرورة خروج القوات الامريكية من هذا البلد لم تتوقف من ترامب والادارة الامريكية .

-رغم انه من المقرر ان يصوت الكونغرس الليلة بشان مسالة التواجد الامريكي في العراق ، الا ان التصريحات التي اطلقها ترامب صباح اليوم فيما يخص امكانية خفض عدد الجنود الامريكييين في العراق وليس الانسحاب من هذا البلد ، تزيد من أهمية تشكيل الحكومة وحسم مسالة رئاسة الوزراء باسرع ما يمكن.
رقم : 841631
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