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الخميس 30 كانون الثاني 2020 ساعة 15:39

هزة أرضية بقوة 5.3 تضرب مدينة الإسكندرية

هزة أرضية بقوة 5.3 تضرب مدينة الإسكندرية
وقال المعهد في بيانه: إن "قوة الهزة الأرضية 5.3 درجة على مقياس ريختر خط العرض 35.0331° شمالا، وخط الطول 28.0012° شرقا، عمق 60 كيلو مترا"، مشيرا إلى أنه "لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات حتى الآن".

وأشار المعهد إلى أن الشبكة القومية للزلازل تعمل من خلال 70 محطة، تم اختيار أماكنها بدقة، في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها، وأصبح من المستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

يذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت في وقت سابق، هزه أرضية بقوة 6.74 درجة على مقياس ريختر، على بعد 948 كم شمال شرق مدينة العريش، وداخل الأراضى التركية.
رقم : 841632
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