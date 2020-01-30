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الخميس 30 كانون الثاني 2020 ساعة 19:41

الزهار: المقاومة ستسقط “صفقة القرن”

الزهار: المقاومة ستسقط “صفقة القرن”
وقال الزهار الاربعاء “لم يبقَ أمام الشعب الفلسطيني إلا خيار المقاومة، أملاً في أن تتغير هذه الظروف في أقرب وقت”، وأضاف أن “العبء الأكبر في مواجهة صفقة السلام الأمريكية المزعومة يقع على الفلسطينيين، لاسيما في القدس والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، من خلال توحدهم حول خيار مقاومة الاحتلال، بعد فشل كل مزاعم التسوية وعملية السلام”.

ودعا الزهار إلى “رفع يد الأجهزة الأمنية عن المقاومة في الضفة الغربية”، واعتبر أن “ذلك سيحقق نتائج عملية على صعيد مواجهة وإسقاط الصفقة الأمريكية”، وشدد على أن “الصفقة المزعومة تمس بالثوابت والحقوق التاريخية الفلسطينية، ويجب أن لا يدفع الشعب الفلسطيني من ثوابته ومقدساته ثمنا للأزمات الداخلية والانتخابية لترامب ونتنياهو”، ولفت الى ان “الشعب الفلسطيني سيشفل هذه الصفقة”.
رقم : 841672
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