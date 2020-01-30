العراق لبريطانيا: ماضون بقرار إخراج القوات الأجنبية

وقالت الوزارة، في بيان بحسب المعلومة: إن “ وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري استقبل السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي وبحثا تعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات الأمنية وبما يتلاءم مع أسس الاحترام والمصالح المتبادلة”.



من جانبه، تطرق السفير إلى قرار مجلس النواب المتعلق بإخراج القوات الاجنبية من البلاد، زاعماً ان “إخراج تلك القوات يعد فرصة لتنظيمات داعش للعودة من جديد، وضرورة إعادة النظر بهذا القرار”.



بدوره أكد الوزير العراقي إن “هذا القرار جاء من خلال التصويت عليه في مجلس النواب”، مبينا ان “الحكومة شكلت عدة لجان لتنفيذ القرار بما يؤدي الى حفظ أمن البلاد وسيادته”.



وفي مطلع الشهر الحالي، صوت البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات امريكية وأجنبية على الأرض العراقية، عبر جلسة استثنائية بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي.