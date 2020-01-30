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الخميس 30 كانون الثاني 2020 ساعة 21:08

الطاقة الذرية الايرانية تعلق على حظر اميركا ضد رئيسها

الطاقة الذرية الايرانية تعلق على حظر اميركا ضد رئيسها
وفي تصريح صحفي وردا على وضع اسم رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي على قائمة الحظر الاميركي، قال بهروز كمالوندي: ان وضع اسماء الاشخاص على قائمة ما يسمى الحظر، بمن فيهم علي اكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية، هو لعبة سياسية نوعا ما من قبل الاميركان وهي ناجمة عن الإحباط ولا قيمة لها.

وعدّ كمالوندي الاعلان عن زيادة الحظر على منظمة الطاقة الذرية الايرانية بأنها خطوة طفولية وفاقدة لأي قيمة واعتبار.

وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية ومساعد رئيسها في الشؤون الدولية والحقوقية والبرلمانية، ان البرامج النووية السلمية للجمهورية الاسلامية الايرانية ستستمر بقوة حسب احتياجات البلاد، وان هذه المحاولات عديمة الجدوى لن تؤثر على عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية وإرادتها.

وردا على تصريحات "برايان هوك" المبعوث الاميركي الخاص بشأن ايران، والتي قال فيها ان ايران بدأت مخالفات جديدة للالتزامات النووية ولذلك تم فرض الحظر على منظمة الطاقة الذرية الايراني وعلي اكبر صالحي من الولايات المتحدة، قال كمالوندي: ان اميركا بخروجها من الاتفاق النووي ونقضها للعهد، ليست مطلقا في موقع يخولها ان تبدي وجهات النظر بشأن تنفيذ ايران لالتزاماتها.

وأصدرت الخزانة الاميركية يوم الخميس بيانا اعلنت فيه انها وضعت اسم علي اكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية على قائمة الحظر المسماة SDN المخصصة للاشخاص والمؤسسات المحددة.

واكد كمالوندي ان النشاطات النووية الايرانية تستمر بقوة، مضيفا ان الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على كيفية وفاء إيران بالتزاماتها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي ونقضها تعهداتها.

وقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، الحظر على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، في سياق سلسلة اجراءات الحظر الاميركية الظالمة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
رقم : 841693
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