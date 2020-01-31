مسيرة حاشدة في غزة للتنديد بصفقة ترامب

ودعت القوى والفصائل والفعاليات الشعبية الجماهير الفلسطينية للمشاركة الحاشدة والفاعلة في مظاهرات غاضبة اليوم الجمعة في كل مدن الضفة ، وغزة، والتوجه لنقاط المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.



وبدأت الفعاليات فجر اليوم بأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي والمساجد المركزية.



في الوقت ذاته، دعت القوى الوطنية والإسلامية في الخليل وطولكرم ورام الله للخروج في مسيرات الغضب بعد صلاة الجمعة مباشرة، رفضاً لصفقة ترامب التي تتجاوز الحقوق والثوابت الفلسطينية.



كما دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة لاعتبار يوم الجمعة يوم مسيرات وغضب شعبي، حيث سيكون التجمع عند مفترق السرايا في مدينة غزة، وذلك بعد صلاة الظهر مباشرة.



ودعت اللجنة الجماهير الفلسطينية في أماكن تواجدها كافة إلى الاعتصام أمام السفارات الأمريكية في مختلف المدن والبلدان.