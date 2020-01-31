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الجمعة 31 كانون الثاني 2020 ساعة 15:11

سيول تبلغ عن 4 حالات إصابة مؤكدة إضافية بفيروس “كورونا”

سيول تبلغ عن 4 حالات إصابة مؤكدة إضافية بفيروس “كورونا”
وطبقا لمراكز كوريا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KCDC) تم تأكيد إصابة امرأة كورية جنوبية، تبلغ من العمر 62 عاما، بالفيروس، وزارت هذه المرأة مدينة ووهان الصينية، مركز اندلاع المرض، وعادت إلى البلاد يوم 23 كانون الثاني/يناير.

ومن المتوقع كشف معلومات عن 3 حالات مؤكدة أخرى في وقت لاحق.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن المريضين السابع والثامن وصلا إلى كوريا الجنوبية على متن نفس الطائرة (QW9901 ) بعد ظهر يوم 23 كانون الثاني/يناير، وعانى المريض السابع من السعال منذ يوم 26 كانون الثاني/يناير، وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تأكيد اتصالهم بالمريض السابع حتى الآن، شخصين فقط هما من أفراد أسرته.

وعاد المريض الخامس وهو رجل كوري جنوبي يبلغ من العمر 33 عاما، إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة تابعة لخطوط آسيانا الجوية (OZ322)، من مطار تشانغشا هوانغوا الدولي، بالقرب من ووهان، في يوم 24 كانون الثاني/يناير، ولم تظهر أي أعراض ذات صلة لدى وصوله إلى كوريا الجنوبية، إلا أنه شعر بآلام الجسم منذ 26 يناير.

وتم إجراء فحوصات لـ 10 أشخاص اتصلوا بالمريض الخامس، وجاءت النتيجة إيجابية لشخص واحد منهم، ويجري حاليا الفحص الإضافي له.

وأصيب المريض السادس وهو رجل كوري جنوبي يبلغ من العمر 55 عاما، بالفيروس بعد تناوله وجبة مع المريض الثالث (الرجل الكوري الجنوبي، 54 عاما) بمطعم في سيئول في يوم 22 كانون الثاني/يناير.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تأكيد اتصالهم بالمريض السادس حتى الآن، 8 أشخاص، بمن فيهم أفراد أسرته، وأجريت فحوصات للأشخاص الـ 8، وجاءت النتيجة إيجابية لاثنين من أفراد أسرته، ويجري حاليا الفحص الإضافي لهما، وفي حال تأكيد إصابتهما بالفيروس، فإن ذلك سيكون أول انتقال ثلاثي للعدوى.
رقم : 841796
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