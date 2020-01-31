رئيس لقاء علماء صور: لتقوية الموقف اللبناني بمواجهة صفقة ترامب

وناشد "الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والاسلامية الحزم في مواجهة هذا المشروع عبر التحركات الفاعلة في مختلف المجالات وعدم الاعتماد على الانظمة التي شاركت منذ البداية في محاولات تضييع فلسطين"، متمنيا على "الشعب اللبناني وعلى المحتجين خصوصا وعي دقة المرحلة والخروج من الشارع لتقوية الموقف اللبناني في مواجهة تداعيات صفقة القرن على لبنان بوضع اليد على ثروته في المياه الاقليمية وليس فقط المقاومة كما يحاول البعض التسويق".



وختم داعيا "الحكومة اللبنانية إلى وضع برنامجها في البيان الوزاري بسرعة للمباشرة بإصلاح الوضع والاستعداد للدفاع عن لبنان اقتصاديا وماليا وأمنيا وعسكريا وعدم الغرق في اضاعة الوقت والترف السياسي".