مفتي الديار اليمنية: يجب رفض 'صفقة ترامب'

وأكد مفتي الديار اليمنية العلامة شرف الدين، اليوم الجمعة، أن صفقة ترامب ابتلاء يجب اتخاذ المواقف الصحيحة تجاهها ورفضها ومقاومتها، مدينا موقف السعودية والإمارات.



وأدان العلامة شرف الدين خلال خطبة الجمعة من على منبر الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء الموقف السعودي والإماراتي المعادي للمقاومات الفلسطينية التي تواجه كيان العدو الإسرائيلي.



ونوه إلى أن موقف السعودية والدول المؤيدة للصفقة موقف نفاقي ويمهد الطريق للتطبيع الكامل مع كيان العدو الإسرائيلي.



العلامة شرف الدين شدد على أن الشعب اليمني والشعوب العربية والإسلامية معنيون بالرد على صفقة ترامب والوقوف مع القضية الفلسطينية ورفض واقع تقسيم الأمة.