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الجمعة 31 كانون الثاني 2020 ساعة 19:42

موسوي: نتابع جميع السبل للحفاظ على سلامة الطلاب الايرانيين بووهان

موسوي: نتابع جميع السبل للحفاظ على سلامة الطلاب الايرانيين بووهان
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، "ان زملاءنا في طهران والصين باتوا يعملون ليل نهار"؛ مشيرا الى الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة ومقترحاتها لمعالجة وضع الرعايا الإيرانيين والمقيمين في الصين للحيلولة دون انتقال فيروس كرونا الى البلاد.

وفي تغريدة له اليوم عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، صرح، ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قدم في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي، العديد من المقترحات لمعالجة وضع الإيرانيين المقيمين في الصين ومنع انتقال فيروس كورونا الى البلاد، بما في ذلك فرض القيود على السفر من وإلى الصين.

وتابع، ان اجراءات وزارة الخارجية المتخذة حتى الآن جاءت طبقا لقرارات مجلس الوزراء.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي" في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن اجلاء 70 مواطنا إيرانيا من ولاية ووهان الصينية ووضعهم تحت الرعاية الصحية الخاصة لمدة أسبوعين خشية الاصابة بفيروس كورونا.

كما أعلن نمكي انه بعث برسالة الى النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، طلب فيها الايعاز الى وزارة الخارجية، ووزارة الطرق منع دخول كافة المسافرين القادمين من الصين عبر جميع الطرق (الجوية، والبرية، والبحرية) حتى اشعار آخر؛ مضيفا ان كافة المقرات الصحية في جميع المنافذ الحدودية للبلاد في حالة تأهب واستعداد تام لأي طارئ منذ بداية تفشي فيروس كورونا.
رقم : 841848
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