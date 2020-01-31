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الجمعة 31 كانون الثاني 2020 ساعة 19:48

بوتين وميركل يبحثان عدة ملفات بينها “صفقة القرن”

بوتين وميركل يبحثان عدة ملفات بينها “صفقة القرن”
وقال المكتب في بيان له إن “الزعيمين بحثا خلال مكالمة هاتفية بادر بها الجانب الألماني، سير تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني، حيث أكد الرئيس الروسي ضرورة تنسيق القرارات المتفق عليها مع الأطراف الليبية لما لها من أهمية لبحث وتبني هذه القرارات في مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف البيان أن “كلا الطرفين شددا على جدوى تفعيل جهود المجتمع الدولي بما يصب في مصلحة ضمان نظام ثابت لوقف إطلاق النار وفتح حوار سياسي”، وتابع ان “الطرفين تناولا كذلك الوضع في أوكرانيا وسوريا، إضافة إلى ملفات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تبادل الزعيمان الآراء حول الخطة الأمريكية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي”.
رقم : 841852
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