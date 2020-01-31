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الجمعة 31 كانون الثاني 2020 ساعة 22:47

الجيش السوري يبسط سيطرته الكاملة على قرية ‘‘الخالدية‘‘ بريف حلب

الجيش السوري يبسط سيطرته الكاملة على قرية ‘‘الخالدية‘‘ بريف حلب
هذا ووسعت وحدات الجيش السوري عملياتها غرب الطريق الدولي حلب-حماة وحررت بلدة حيش وعددا من القرى في المنطقة الممتدة بين خان شيخون ومعرة النعمان بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وافادت وكالة "سانا" أن وحدات الجيش العاملة بريف ادلب وفي إطار عملياتها المتواصلة لاجتثاث ما تبقى من فلول الإرهاب خاضت اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية غرب الطريق الدولي حلب-حماة جنوب معرة النعمان انتهت بتحرير بلدة حيش وقرى العامرية وكفرمزدة وطبيش بالاضافة الى قريتي الكنائس وتل دبس شمال شرق معرة النعمان،والقضاء على عدد من الإرهابيين واصابة آخرين وتدمير أسلحتهم وفرار الباقين.

وأشارت إلى أن وحدات الجيش واصلت عملياتها بملاحقة فلول الإرهابيين الفارين من خطوط الاشتباك وسط حالة من الانهيار والفوضى في صفوفهم نتيجة الانتصارات المتتالية للجيش.

وحررت وحدات من الجيش أمس تل السواتر وقرية الهرتمية على محور أبو الضهور وقريتي معردبسة وخان السبل على جانبي الطريق الدولي حلب-حماة بعد القضاء على آخر بؤر الإرهاب فيها.
رقم : 841880
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