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السبت 1 شباط 2020 ساعة 15:26
وزير الدفاع الايراني: شعبنا لن يستسلم أمام الاستكبار
ووصف حاتمي، في تصريح أدلى به خلال تواجده في مدرسة الزهراء بجنوب شرق ايران، ان الضغوط الاميركية القصوى تعد سياسة فاشلة ولاجدوى منها ولن يرضخ الشعب الايراني المقاوم لجبهة الاستكبار مطلقاً.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
842004
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