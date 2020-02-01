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السبت 1 شباط 2020 ساعة 21:49

المغرب: يجب الحفاظ على وضعية القدس

المغرب: يجب الحفاظ على وضعية القدس
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجزولي، في كلمة خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت بالقاهرة، لبحث "خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط"، إن المملكة المغربية تؤكد "دعمها الدائم للقضية الفلسطينية لإيجاد حل عادل ونهائي لهذه القضية، ينصف الأشقاء الفلسطينيين".

وأضاف الوزير أن حل القضية الفلسطينية هو "مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط"،مبرزا أن المملكة المغربية "تقدر الجهود البناءة للسلام التي تقدمت بها الإدارة الأمريكية من أجل التوصل الى حل دائم وعادل ومنصف لهذه القضية".

وذكر الوزير بأن المملكة المغربية "تابعت باهتمام "خطة السلام" (صفقة ترامب) التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي حول القضية الاسرائيلية الفلسطينية، وبالنظر الى أهمية هذه الرؤية وحجمها، تدرس المملكة تفاصيلها بعناية كبيرة".

وأشار إلى أن قبول الأطراف لمختلف العناصر يعد أساسيا لضمان استدامة هذا المخطط، مشددا على أنه "إذا كان البعد الاقتصادي مهما فيجب أن يكتمل ببعد سياسي".
ولهذا، تعتبر المملكة المغربية أنه "يجب الحفاظ على وضعية القدس وأن يناقش القرار النهائي بين الطرفين وفقا للشرعية الدولية".
رقم : 842074
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