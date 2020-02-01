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السبت 1 شباط 2020 ساعة 22:00

قاآني لنخالة: ‘‘صفقة القرن‘‘ تهدف تصفية الحق الفلسطيني

قاآني لنخالة: ‘‘صفقة القرن‘‘ تهدف تصفية الحق الفلسطيني
واضاف قاآني ان إيران تقف مع الفلسطينيين في مؤامرة "صفقة القرن" التي تستهدف تصفية الحق الفلسطيني ، واضاف : ترامب يعتقد بأن اغتيال الشهيد قاسم سليماني يمكن أن يغير سياسية إيران من المقاومة ودعمها .
رقم : 842081
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