قاآني لنخالة: ‘‘صفقة القرن‘‘ تهدف تصفية الحق الفلسطيني

طهران (اسلام تايمز) - قال قائد قوة القدس إسماعيل قاآني في اتصال هاتفي بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ان ايران مستمرة بوقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة المؤامرات .