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السبت 1 شباط 2020 ساعة 22:00
قاآني لنخالة: ‘‘صفقة القرن‘‘ تهدف تصفية الحق الفلسطيني
واضاف قاآني ان إيران تقف مع الفلسطينيين في مؤامرة "صفقة القرن" التي تستهدف تصفية الحق الفلسطيني ، واضاف : ترامب يعتقد بأن اغتيال الشهيد قاسم سليماني يمكن أن يغير سياسية إيران من المقاومة ودعمها .
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
842081
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