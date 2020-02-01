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السبت 1 شباط 2020 ساعة 22:03

الجزائر: أردوغان حرّف تصريحات الرئيس تبون بشأن فرنسا

الجزائر: أردوغان حرّف تصريحات الرئيس تبون بشأن فرنسا
وجاء في بيان عن الوزارة: "فوجئت الجزائر بتصريح أدلى به رئيس جمهورية تركيا، السيد رجب طيب أردوغان، نسب فيه إلى السيد رئيس الجمهورية حديثا، أخرج من سياقه حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر".

وأضافت الوزارة: "بداعي التوضيح، تشدد الجزائر على أن المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية التي لها قدسية خاصة عند الشعب الجزائري، هي مسائل جد حساسة، لا تساهم مثل هذه التصريحات في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحلها".

وكان الرئيس التركي قد أكد في تصريحات أمس الجمعة، أنه طلب من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تسليمه وثائق تخص المجازر الفرنسية خلال الفترة الاستعمارية للجزائر.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه الجمعة، أمام قيادات حزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة: "لقد أبلغت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن رئيس فرنسا ماكرون لا يعرف شيئا عن هذه المجازر وسأقدم له هذه الوثائق لأنهم قاموا بهذه المجازر في الماضي بالجزائر".

وأضاف أردوغان: "الرئيس الجزائري قال لي إن فرنسا قتلت 5 ملايين جزائري... علینا أن ننشر هذه الوثائق لیتذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده قتلت 5 ملايین جزائري".
رقم : 842082
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