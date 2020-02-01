محمد علاوي: أعاهد الشعب بأن أسعى لخدمة العراق

وتوجه محمد توفيق علاوي بالشكر الى المرجعية العليا في العراق لدورها المهم في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ البلاد.



ودعا رئيس الوزراء المكلف في كلمة له مساء السبت، الى اطلاق حوار مباشر مع المتظاهرين، وفيما أكد أنه سيشكل فريقا استشاريا في مكتبه بهذا الشأن، تعهد بمحاربة الفساد.



وقال علاوي "اؤكد الالتزام بتوفير اكبر قدر من فرص العمل للمواطنين من خلال البدء بمشاريع صناعية واستثمارية وعدم الاعتماد على النفط".



وتعهد علاوي بـ"محاربة الفساد وحل الهيئات الاقتصادية وتحقيق الامن والامان لكافة ابناء الشعب وحصر السلاح بيد الدولة"، كما تعهد بـ"حماية العراق من اي تدخل خارجي وعدم السماح بان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات".



كما تعهد بالعمل في اجراء انتخابات مبكرة واحالة ملفات الفساد إلى القضاء.



وقال :"اتقدم بالشكر لرئيس الجمهورية والحلبوسي والنواب والقوى النيابية والناشطين والنقابات وجميع من وضع ثقته بنا من خلال تكليفي بالمهمة، واتوجه بشكر خالص الى المرجعية لدورها الابوي والتوجيهي لكافة ابناء وطننا العزيز".