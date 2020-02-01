الصفحة الرئيسية
0
السبت 1 شباط 2020 ساعة 23:01

السودان..المهدي يطالب بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية

السودان..المهدي يطالب بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية
وفي لقاء جماهيري حاشد شهدته مدينة نيالا اليوم وعد المهدي بالعمل على "رد الحقوق كاملة لكل الناس وللنازحين واللاجئين إلى جانب العمل على تقويم الاقتصاد ونزع السلاح وعمل مصالحات قبلية كاملة".

وبحسب مصادر قال المهدي: "نضع قاعدة تعطي كل ذي حق حقه"، مضيفا أن كل من يقف ضد السلام العادل "سيتم تصنيفه إرهابيا ومخربا".

وفي سياق حديثه كشف المهدي عن القيام بمؤتمرات قومية حول السلام وبهدف حل المشاكل الاقتصادية والأمنية منوها إلى أن "حوار البندقية انتهى وتبقى حوار العقل والمنطق"، وأن البلاد مقبلة على تعيين ولاة مدنيين بشرط موافقة الشعب، واعدا بدعم الحكومة الانتقالية والعمل على بناء السلام وعزل أي مخرب.

وتطرق المهدي إلى التحديات الراهنة المتمثلة في السلام وتفكيك "نظام الثلاثين من يونيو"، ومشكلة المعاشات والاقتصاد وتطهير الإعلام والقوانين والعدالة.

وكشف عن عقد مؤتمر السلم الاجتماعي في الفاشر بمشاركة مجتمعية منوها إلى رؤية حزب الأمة المتمثلة "مخاطبة جذور الأزمة بمشاركة شركاء السلام والإدارة الأهلية والنازحين، جمع السلاح، تحقيق المصالحات القبلية، تطبيق العدالة الانتقالية، تخفيف معاناة المواطن بتوفير الخدمات الأساسية، مخاطبة قضايا المرأة، العمل مع المجتمع الدولي وتوصيل الكهرباء والطرق وحل مشاكل الجامعات والداخليات والمدارس".

ونوه المهدي إلى أن حزب قدم تنازلات كبيرة من أجل مصلحة الوطن مناشدا قوى الحرية والتغيير العمل على تحقيق مكاسب الثورة وتابع "نرفض أي ترشيحات للولاة لاتمثل طموح وإرادة الولاية المعنية ".
رقم : 842094
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انتصارات الجيش السوريّ… والمعادلات الجديدة
انتصارات الجيش السوريّ… والمعادلات الجديدة
الثورة الإسلامية..أربعون عاماً مضت والإستفتاءات تتوالى
الثورة الإسلامية..أربعون عاماً مضت والإستفتاءات تتوالى
1 شباط 2020
معركة نهم. التحولات المهمة في الملف العسكري اليمني
معركة نهم. التحولات المهمة في الملف العسكري اليمني
1 شباط 2020
مظاهرات لأحرار العالم ضد صفقة ترامب ودعما للقضية الفلسطينية
مظاهرات لأحرار العالم ضد صفقة ترامب ودعما للقضية الفلسطينية
1 شباط 2020
انطلاق احتفالات عشرة الفجر اعتبار من اليوم
انطلاق احتفالات عشرة الفجر اعتبار من اليوم
1 شباط 2020
قائد الثورة يزور مرقد مفجر الثورة الامام الخميني (ره)
قائد الثورة يزور مرقد مفجر الثورة الامام الخميني (ره)
1 شباط 2020
الثورة الإسلامية أصبحت مثالا يُحتذى للشعوب المضطهدة
الثورة الإسلامية أصبحت مثالا يُحتذى للشعوب المضطهدة
31 كانون الثاني 2020
الجماهير الفلسطينية تستعد ليوم غضب والاحتلال يعزز قواته
الجماهير الفلسطينية تستعد ليوم غضب والاحتلال يعزز قواته
31 كانون الثاني 2020
صفقة القرن.. الاختبار الأصعب للقادة العرب
صفقة القرن.. الاختبار الأصعب للقادة العرب
31 كانون الثاني 2020
مسلحو الشمال السوري: استثمار تركي للسقوط المدوي
مسلحو الشمال السوري: استثمار تركي للسقوط المدوي
31 كانون الثاني 2020
قصف ‘‘إسرائيلي‘‘ عنيف جنوب قطاع غزة
قصف ‘‘إسرائيلي‘‘ عنيف جنوب قطاع غزة
31 كانون الثاني 2020
دماء الشهيد سليماني أدت للمزيد من فضيحة الاستكبار العالمي
دماء الشهيد سليماني أدت للمزيد من فضيحة الاستكبار العالمي
30 كانون الثاني 2020
تعرف على الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لخان طومان
تعرف على الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لخان طومان
30 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تحت أقدام هؤلاء ستسقط صفقة ترامب
تعرف على الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لخان طومان
الرئيس روحاني: مشروع ترامب هو مشروع القرن الأكثر مقتاً
الشعب الفلسطيني سيضع صفقة القرن على شاهد قبر الكيان الصهيوني
البرلمان التونسي يدين بشدّة ‘‘صفقة القرن‘‘ العنصرية