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الاثنين 3 شباط 2020 ساعة 17:42

‘‘حماس‘‘: أي إجراءات عدوانية ضد الأسرى ستقود لتفجير الأوضاع

‘‘حماس‘‘: أي إجراءات عدوانية ضد الأسرى ستقود لتفجير الأوضاع
ونبّه عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى دودين، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في السجون بحق الأسرى؛ "والتي طالت مؤخرًا الأسرى الأطفال والمرضى والأسيرات".

وأكد دودين أن إجراءات إدارة السجون التعسفية ومسّها بحقوق الأسرى الإنسانية، ونقضها الاتفاقات السابقة "تقود إلى انتفاضة عارمة لأسرانا ولشعبنا ضد هذه الانتهاكات".

وحمّل الاحتلالَ المسؤوليةَ الكاملة عن حياة الأسير ربيع أبو نواس، وعن حياة جميع الأسرى الأبطال، محذرًا إياهم من أن "أي إجراءات عدوانية ضد الأسرى ستقود لتفجير الأوضاع داخل السجون بما لا يحمد عقباه".

ودعا القيادي في "حماس" أبناءَ الشعب الفلسطيني إلى التعبير عن دعمهم وإسنادهم للأسرى في معركتهم ضد إجرام الاحتلال وعدوانيته، وعدم تركهم وحدهم في مواجهة الصلف الإسرائيلي المستمر.
رقم : 842380
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