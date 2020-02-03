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الاثنين 3 شباط 2020 ساعة 17:45

وصول طائرة مصرية تقل 300 مواطنا من الصين

وصول طائرة مصرية تقل 300 مواطنا من الصين
وأقلعت الطائرة المصرية من مطار ووهان مساء أمس الأحد، وفقا لما توصّل له موقع RT ،وعلى متنها أكثر من 300 مصري من الباحثين بالجامعات الصينية وأسرهم، وسط إجراءات وقائية مشددة خوفا من العدوى بفيروس "كورونا".
وصول طائرة مصرية تقل 300 مواطنا من الصين
وكانت وزيرة الصحة المصرية تفقدت أمس، الاستعدادات النهائية للمستشفى المجهز للإخلاء في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ncov للمصريين القادمين من الصين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار الفيروس.
وصول طائرة مصرية تقل 300 مواطنا من الصين
رقم : 842381
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