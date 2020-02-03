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الاثنين 3 شباط 2020 ساعة 17:47

عون: نواصل العمل على مكافحة الفساد

عون: نواصل العمل على مكافحة الفساد
شدّد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ على "أهميّة توجيه الطلاب إلى ​التعليم المهني​ لا سيما في المهمّة الّتي يحتاجها المجتمع ال​لبنان​ي"، مجدّدًا التأكيد على "العمل على ​مكافحة الفساد​ ومنع الرشاوى وهدر المال العام".

وركّز خلال لقائه في ​قصر بعبدا​، رئيسة "​المركز التربوي للبحوث والإنماء​" الدكتورة ​ندى عويجان​ على رأس وفد من المركز، الّتي أطلعته على التفاصيل المتعلقة بورشة تطوير المناهج التربويّة الّتي أطلقها وزير التربية والتعليم العالي والمركز التربوي بتاريخ 9 كانون الثاني 2020"، على "أهميّة التربية في المجتمعات، وهي تتقدّم على التعليم لأنّها تعلّم على القيم الاجتماعيّة ومفهوم الانتساب والانتماء للوطن، فيما برامج التعليم محدّدة".

وإذ رأى الرئيس عون أنّ "من الضرورة في مكان تحديد ما ينقص المواطن اللبناني في مجتمعه لتحديد واستخلاص البرامج التربوية"، تناول عناصر التربية الأساسيّة من مخاطبة ومراسلة والتكلّم مع الآخر وأداب السلوك، بالإضافة إلى التربية الّتي تتناول الرياضة والتربية البدنيّة والغذائيّة والأسريّة".

ولفت إلى أنّ "​الإنسان​ يبدأ كائنًا ينتمي إلى مجتمعه من ثمّ ينتقل ليكون مواطنًا ينتمي إلى وطنه، بحيث يجب تحديد حقوقه وواجباته. وكذلك فإنّ المواطن، لا سيما اللبناني، يعيش في بلد متنوّع، ما يجعل من تعلّم تاريخ تطوّر الأديان ضرورة له كي ينظر إلى الله برحابة الفكر والتمكّن من استيعاب مفهوم الوطن".

وذكر أنّ "تنظيم الأسرة بات مهمًّا جدًّا في يومنا هذا، لا سيما في لبنان الّذي يعاني من التكاثر السكاني"، متمنيًا "وضعه من ضمن المشروع المذكور"، ومشدّدًا على "أهميّة توجيه الطلاب إلى التعليم المهني، وعلى التزامه بمكافحة الفساد لا سيما في ظل ​الحكومة الجديدة​".
رقم : 842382
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