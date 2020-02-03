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الاثنين 3 شباط 2020 ساعة 17:49

منظمة التعاون الإسلامي تعلق على‘‘صفقة ترامب‘‘

منظمة التعاون الإسلامي تعلق على‘‘صفقة ترامب‘‘
ودعا بيان صادر عن الاجتماع الذي استضافته مدينة جدة السعودية، الإثنين، لوزراء خارجية دول المنظمة، كافة الأعضاء إلى "عدم التعاطي مع الخطة الأمريكية".

وحمل البيان "إسرائيل المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض"، مؤكدا أن "الخطة الأمريكية تقوض قواعد القانون والأعراف الدولية وتخالف مرجعيات عملية السلام".

وأكد البيان أن "حل القضية الفلسطينية، لابد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

وجددت المنظمة "تأكيد موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله، حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال وزير الخارجية السلطة الفلسطينية "رياض المالكي"، إن المنظمة أقرت، خلال الجلسة الطارئة، مشروع قرار فلسطيني، يرفض الخطة الأمريكية المزعومة، مضيفا: "تم إقرار مشروع القرار المقدم لمنظمة التعاون الإسلامي، من قبل دولة فلسطين، رفضا للصفقة الأمريكية الإسرائيلية بالإجماع".

وندد "المالكي" بالصفقة المزعومة، معتبرا أنها تعمل على "تطبيع الانتهاكات الإسرائيلية لأسس القانون الدولي، ما يعد فرصة لزرع بذور الفوضى في العالم".

وعدّ دعم الصفقة بمثابة "التطبيع للعدوان، والذي من شأنه أن يقوّض كل المؤسسات الدولية ذات الصلة".

وأكد أن "الصفقة في حال تمريرها ستؤدي إلى تصفية حقوق الشعب المشروع، وتدمير الأسس التي قامت عليها عملية السلام، كما أنها ستؤسس لتبنّي وجهة نظر الاحتلال الاستعماري وروايته المنحرفة حول الصراع، إلى جانب انتهاك القانون الدولي".

وكان الأمين العام للمنظمة "يوسف بن أحمد العثيمين"، قال خلال كلمته، إن "المنظمة تدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية".

وأكد "العثيمين"، أن "قضية فلسطين تتصدر سلم أولويات المنظمة"، مضيفا: "نؤكد تمسكنا بالحلول المستندة للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية".

كما أشار الأمين العام للمنظمة إلى دعم أي جهود دولية لحل القضية الفسلطينية، وصولا إلى سلام شامل.
رقم : 842383
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