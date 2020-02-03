ایران تزيح الستار عن جهاز لفحص الشاحنات بالاشعة السينية

وأوضح "مرتضى بانك" في مراسم التدشين اليوم الاثنين، أن تركيب الجهاز في المنطقة الحرة يأتي بالتزامن مع مناسبة عشرة الفجر ( 1 الى 11 فبراير/شباط) ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران.



واشار بانك الى أن الجهاز تم تصنيعه عبر خبراء وزارة الدفاع الايرانية، وبتمويل من منطقة "اروند" التجارة الحرة بلغ 200 مليار ريال ( السعر الرسمي للدولار=42 الف ريال).



وبيّن أن الجهاز من طراز (x-ray- gahtri )، وبمقدوره فحص 120 شاحنة في الساعة و1500 شاحنة يوميا على الاقل، وارسال المعلومات للمشغلين.



ونوه الى أن الجهاز فائق السرعة، وأن تركيبه في جمارك منفذ "شلمجه" الحدودي مع العراق، سيسهم بمالجة القضايا المتعلقة بتهريب السلع والمخدرات.



يذكر أن منفذ شلمجة يعد أكبر ميناء بري في ايران، بحيث يتم عبره تصدير أكثر من مليار دولار من السلع للعراق.