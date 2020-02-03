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الاثنين 3 شباط 2020 ساعة 19:13

ماكرون يدعو للحوار الجاد مع روسيا حفظا لأمن أوروبا

ماكرون يدعو للحوار الجاد مع روسيا حفظا لأمن أوروبا
وأكد ماكرون، في مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي أنجي دودا، اليوم الاثنين في العاصمة البولندية وارسو، "يجب أن نخوض حوارا سياسيا جادا مع روسيا من أجل مصالحنا الأمنية كأوروبيين"، مؤكدا "فرنسا ليست مع روسيا ولا ضد روسيا، فرنسا مع أوروبا".

وتابع "يجب أن نعزز نحن الأوروبيون قدراتنا الدفاعية وأن نعمل سويا لكي نكون شركاء نتمتع بمصداقية"، مشيرا إلى أنه "يجب على حلف الناتو أن يجد أولويات استراتيجية واضحة".

هذا وبحث نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، يوم الأربعاء الماضي، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، ماركوس إديرر، تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على علاقات بلاده مع الاتحاد والمملكة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، أن "نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو، التقى اليوم 29 /كانون الثاني، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، ماركوس إديرر، الذي أبلغه رسميا عن الانسحاب المقبل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك نهج "الفترة الانتقالية" في العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تبدأ في الأول من فبراير/ شباط."

وأضاف البيان: "أشار الجانب الروسي إلى أنه سيدرس آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعناية، من زاوية التأثير على علاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مع مراعاة الحاجة إلى تكييف إطارها القانوني".
رقم : 842390
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