الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 3 شباط 2020 ساعة 19:27

قائد الثورة: صون الحافز الثوري ضرورة ملحة

قائد الثورة: صون الحافز الثوري ضرورة ملحة
واعتبر سماحته خلال هذا اللقاء دور المجلس الاعلى للحوزة العلمية في التخطيط لاعداد المعلمين والمرشدين الدينيين في الجامعات بانه مهم ومصيري واشاد بجهود اعضاء هذا المجلس وادارة الحوزة وقال انه ينبغي التمييز بين حدود واجبات المجلس الاعلى للحوزة العلمية وادارة الحوزة وضرورة ان يكون التمييز بين التخطيط والتنفيذ واضحا قدر الامكان من اجل مضاعفة كفاءة العمل.

وقال آية الله خامنئي، ان الهدف من الثورة الإسلامية وتضحيات الإمام الخميني الراحل (رض) في إنجاز هذه النهضة هو ارساء دعائم سيادة الشريعة الاسلامية.

واضاف، إن لدى العدو مخططا لتحديد النقاط الفعالة للثورة وضرب أسسها الرئيسية بما في ذلك الحوزات العلمية، مؤكدا ضرورة صون الحافز الثوري وطلبة العلوم الدينية الشباب من خلال الاهتمام بما اوصى به الامام الراحل في اواخر ايام حياته المباركة (ميثاق علماء الدين).

وشدد قائد الثورة على تحديد المواهب والطاقات الفكرية الخفية لدى طلبة العلوم الدينية الشباب ، وأضاف انه في القطاعات المختلفة للبلاد يقوم الشباب باعمال كبيرة ومبادرات مذهلة ، وعلى صعيد الحوزة واوساط طلبة العلوم الدينية ايضا بالتأكيد انه توجد مثل هذه المواهب التي يجب كشفها واستقطابهم الى الدوائر الفكرية وتفويض المسؤوليات اليهم .

واستعرض قائد الثورة الإسلامية أيضًا بعض الأمثلة عن تواجد علماء عظماء ومن الطراز الاول في مختلف مدن البلاد ، مضيفًا: إن مفهوم هجرة طلبة العلوم الدينية الى المدن من اجل ازدهار الشؤون الدينية والتربوية في تلك المناطق عمل جيد للغاية وضروري وينبغي التخطيط له حتى لاتخلو المدن المختلفة من حضور علماء الدين.

وخلال الاجتماع ، قدم كلا من حجة الإسلام والمسلمين السيد حسيني بوشهري ، أمين المجلس الأعلى للحوزات العلمية ، وحجة الإسلام الشيخ اعرافي مدير الحوزات العلمية، تقارير عن انشطة المجلس الاعلى للحوزات العلمية وادارة الحوزات العلمية على مدى اربع سنوات.
رقم : 842393
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: صون الحافز الثوري ضرورة ملحة
قائد الثورة: صون الحافز الثوري ضرورة ملحة
بوريل في طهران.. إنقاذ الإتفاق النووي أم سمعة أوروبا
بوريل في طهران.. إنقاذ الإتفاق النووي أم سمعة أوروبا
3 شباط 2020
انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.. عندما يصاب العالم بالعمى
انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.. عندما يصاب العالم بالعمى
3 شباط 2020
أنصار الله وانتهاء استراتيجية الصبر والانتظار
أنصار الله وانتهاء استراتيجية الصبر والانتظار
3 شباط 2020
إنجازات إيران العلمية في التكنلوجيا الفضائية
إنجازات إيران العلمية في التكنلوجيا الفضائية
3 شباط 2020
انتصارات الجيش السوريّ… والمعادلات الجديدة
انتصارات الجيش السوريّ… والمعادلات الجديدة
1 شباط 2020
الثورة الإسلامية..أربعون عاماً مضت والإستفتاءات تتوالى
الثورة الإسلامية..أربعون عاماً مضت والإستفتاءات تتوالى
1 شباط 2020
معركة نهم. التحولات المهمة في الملف العسكري اليمني
معركة نهم. التحولات المهمة في الملف العسكري اليمني
1 شباط 2020
مظاهرات لأحرار العالم ضد صفقة ترامب ودعما للقضية الفلسطينية
مظاهرات لأحرار العالم ضد صفقة ترامب ودعما للقضية الفلسطينية
1 شباط 2020
انطلاق احتفالات عشرة الفجر اعتبار من اليوم
انطلاق احتفالات عشرة الفجر اعتبار من اليوم
1 شباط 2020
قائد الثورة يزور مرقد مفجر الثورة الامام الخميني (ره)
قائد الثورة يزور مرقد مفجر الثورة الامام الخميني (ره)
1 شباط 2020
الثورة الإسلامية أصبحت مثالا يُحتذى للشعوب المضطهدة
الثورة الإسلامية أصبحت مثالا يُحتذى للشعوب المضطهدة
31 كانون الثاني 2020
الجماهير الفلسطينية تستعد ليوم غضب والاحتلال يعزز قواته
الجماهير الفلسطينية تستعد ليوم غضب والاحتلال يعزز قواته
31 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محمد علاوي: أعاهد الشعب بأن أسعى لخدمة العراق
قاآني لنخالة: ‘‘صفقة القرن‘‘ تهدف تصفية الحق الفلسطيني
الجزائر: ‘‘صفقة القرن‘‘ أعادت جهود التسوية إلى الصفر
المغرب: يجب الحفاظ على وضعية القدس
الحرس الثوري: صفقة القرن لا مصير لها سوى مزبلة التاريخ