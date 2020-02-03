الصين تعلن أسماء الدول المتبرعة لمحاربة فيروس كورونا

وأضافت يينغ، في بيان صحفي، أن الدول المتبرعة هي جمهورية كوريا واليابان وبريطانيا وفرنسا وتركيا وباكستان وكازاخستان والمجر وإيران وبيلاروسيا وإندونيسيا.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن تبرعات اليونسيف وصلت إلى البلاد ظهر أمس الأحد. وتابعت: "أشخاص من جميع مناحي الحياة في دول عديدة، قدموا أيضا دعما منذ تفشي فيروس كورونا الجديد".



وأكدت يينغ: "الصديق الصدوق هو الصديق في وقت الضيق. أريد أن أشكرهم جميعا". وأضافت "هناك حاجة ملحة في الوقت الحالي للأقنعة الطبية والسترات الواقية والنظارات الواقية".



وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 361 اعتبارا من يوم الأحد بزيادة 57 عن اليوم السابق.

وأضافت أن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغ تشينغ.