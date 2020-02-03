تهديد تركي جديد في حال استهداف الجنود الاتراك بسوريا

وأعلنت وزارة الدفاع التركية بعد ظهر اليوم ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في إدلب السورية إلى 6، بينهم مدني.



وكانت مصادر أفادت بأن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وقادة في الجيش التركي توجهوا إلى الحدود مع سوريا، بعد مقتل جنود أتراك في إدلب.



كما حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن بلاده لن تترك هجمات الجيش السوري على القوات التركية في إدلب دون رد.



هذا وفند التلفزيونُ السوري التصريحاتِ التركيةَ حولَ سقوطِ قتلى او جرحى من الجيش السوري بضرباتٍ زعمت تركيا بانها وجهتها الى عشراتِ الاهداف في محافظةِ إدلب بشمالِ غرب سورية.



وقال الرئيسُ التركي اِنّ الضرباتِ هذه ادت الى مقتل ما بين ثلاثين الى خمسةٍ وثلاثين سوريا، وذلك ردا على مقتلِ ستةِ جنودٍ اتراك واصابةِ تسعةٍ آخرين بنيرانِ الجيش السوري في مدينةِ سراقب شماليَ مدينة إدلب حسبَ وزارةِ الدفاع التركية. فيما قالت وزارةُ الدفاع الروسية اِنّ القصفَ السوري على القواتِ التركية جاء بعد قيامِ القواتِ التركية بتحركاتٍ داخلَ منطقةِ خفض التصعيد، دونَ إخطارِ الجانب الروسي.