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الاثنين 3 شباط 2020 ساعة 22:44

المقداد يعلق على دخول الجيش التركي إلى الاراضي السورية

المقداد يعلق على دخول الجيش التركي إلى الاراضي السورية
وعلّق المقداد،على دخول وحدات الجيش التركي إلى الأراضي السورية: "نحن ندين أي انتهاك لاتفاق أضنة والنظام التركي لم يلتزم بهذا الاتفاق، الذي لا يسمح له بالعبور بهذه الطريقة إلى الأراضي السورية".

وأضاف: "القانون الدولي لا يتيح لأي دولة الاعتداء على دولة أخرى، ولا احتلالها والقيام بممارسات استعمارية استيطانية عليها بما في ذلك نقل الأهالي، ورفع العلم التركي وفتح مدارس تركية"، لافتا إلى أن "هذا يتناقض مع الأهداف المعلنة للنظام التركي".

وأضاف: "هذا تناقض صارخ مع مسار أستانا ومع اتفاقات سوتشي ومع كل ما اتفقت عليه الدول لإنهاء الأزمة السورية".

وأكد أن ما تقوم به المجموعات المسلحة يجري بتنسيق مع النظام التركي، وطالب سلطات أنقرة بأن تتوقف عن تلك الممارسات لأنها ستنعكس سلبيا على تركيا.

وشدد على أن سوريا اليوم ليست سوريا الأمس، مشيرا إلى أن "الجيش السوري سيستمر في زحفه لتحرير تراب الوطن من الإرهاب والاحتلال الأجنبي".
رقم : 842432
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