تشیید مستشفى كبير في طهران

وقال وزير الصحة الايراني سعيد نمكي، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين اثناء تفقده لمشروع تشييد مستشفى "مهدي كلينيك" في مجمع الامام الخميني (رض) بطهران، ان هذا المشروع يجري العمل بانجازه بسرعة فيما تم ايجاد حلول للعقبات أمام اكماله.



وأعرب عن أمله بإكمال مشروع تشييد مشروع المستشفى الجديد في طهران في ايلول/ سبتمبر المقبل.



ونوه الى ان المستشفى يضم جميع التخصصات اللازمة والمعدات والاجهزة الطبية المتطورة اضافة الى 38 صالة لاجراء العمليات الجراحية.



وأكد ان النشاطات في القطاع الطبي والعلاجي في البلاد تتم على جانبين الاول هو تقديم الدعم لمختلف محافظات البلاد بهدف الحد من ايفاد المرضى الى مستشفيات المدن الكبرى لتلقي العلاج كما إن الثاني يتمثل بالاسراع في إنجاز المشاريع نصف المكتملة بهدف تقديم الخدمات بأفضل صورة ممكنة.