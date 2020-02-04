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الثلاثاء 4 شباط 2020 ساعة 14:13

دياب يستقبل وفد نقابة الصيارفة

دياب يستقبل وفد نقابة الصيارفة
وقال مراد بعد اللقاء: "أتينا لتهنئة الرئيس دياب، ووضعناه في الأجواء التي نعانيها، وأطلعناه على دور النقابة مع الجهات الرسمية، إن مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإن مع الجهات القضائية. وقد وعدنا خيرا، وسنشهد قريبا أمورا اقتصادية جيدة".

وعن تحديد سعر صرف الدولار بألفي ليرة وعدم التزامه، أوضح أنه تم التفاهم "مع الحاكم سلامة بأن يتم تحديد سعر شراء الدولار بألفي ليرة لبنانية، وهذا الموضوع في طور التجربة ونأمل أن يتحقق"، لافتا الى أن "الصيارفة غير المرخصين لا يلتزمونه حتى الآن وهذا ما يولد خللا في السوق".

وأعلن أن "الجهات القضائية بدأت بملاحقة الصيارفة غير المرخصين، وحاليا تتم ملاحقة الصيارفة الموجودين على الطرق قضائيا، أما من لديه محل صيرفة غير مرخص، فيختم بالشمع الأحمر، والجهات القضائية تقوم بواجباتها". وشكر للمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وللحاكم سلامة تعليماتهما".

قريطم
واستقبل دياب رئيس مجلس إدارة المدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم وعرض معه لأوضاع المرفأ.
رقم : 842581
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