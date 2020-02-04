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الثلاثاء 4 شباط 2020 ساعة 14:14

إیران تضخ 11.9 ملیار دولار لدعم وحدات الانتاج

إیران تضخ 11.9 ملیار دولار لدعم وحدات الانتاج
وأوضح عبدالناصر همتي بان مشروع شهادة ائتمان المنتج ( كام) بطاقة اولية 500 تريليون ريال ( السعر الرسمي للدولار= 42 الف ريال) انطلق اليوم الاثنين، بمشاركة شبكة المصارف المحلية منها "ملي" و"صادرات" و"ملت" و"تجارت"، حيث سيتم عبر هذه البنوك منح الوحدات الانتاجية ائتمانات تدريجيا.

وبيّن في مراسم بدء المشروع بان برنامج "كام" من المشاريع الهامة للبنك المركزي وبمساهمة شبكة المصارف المحلية، ويأتي في اطار ادارة السيولة ويستهدف امكانية توفير رأس مال متداول بلا تضخم لتغطية سلسلة الانتاج، سيما الوحدات الانتاجية الصغرى والمتوسطة.

وشدد على أن مشروع ائتمان المنتج بصفته اداة موجهة للسوق مع قابلية التحويل المالي في اسواق النقد ورأس المال، يهيئ الارضية اللازمة لمنح تسهيلات جديدة ائتمانية للمؤسسات الانتاجية.

ولفت محافظ البنك المركزي أن البنك أرسى سياساته النقدية والائتمانية و المتعلقة بالنقد الاجنبي، باتجاه التحكم بالتضخم المتزامن مع إنعاش الانتاج والنمو الاقتصادي غير النفطي مؤكدا أنه سيواصل بقوة هذه السياسات.
رقم : 842582
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