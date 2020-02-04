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الثلاثاء 4 شباط 2020 ساعة 14:16

العدوان السعودي يواصل ارتكابه الجرائم بحق الشعب اليمني

العدوان السعودي يواصل ارتكابه الجرائم بحق الشعب اليمني
وأكد مصدر أمني استشهاد طفلة وإصابة امرأة بجروح بليغة نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات العدوان شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان وأدواتها قصفت بالمدفعية مطار الحديدة الدولي والأحياء السكنية في شارعي صنعاء والـ 50، كما استحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات قتالية بالقرب من شارع الـ 50.

وقصفت قوى العدوان بالقذائف المدفعية والعيارات الرشاشة مناطق متفرقة في كيلو 16 بمديرية الدريهمي، واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية غرب مدينة الدريهمي المحاصرة.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت منازل ومزارع المواطنين بأكثر من 25 قذيفة مدفعية شرق وغرب مدينة التحيتا مخلفة خسائر مادية، واستهدفت بأكثر من 40 قذيفة مزارع المواطنين في منطقة الجبلية وتضرر عدد منها.

وذكر المصدر أن طفلة أصيبت بجروح إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، وشن الطيران خمس غارات على المديرية.

ولفت إلى أن الطيران شن ست غارات على مديرية الغيل، وثلاث غارات على مديرية المتون بمحافظة الجوف، كما شن أربع غارات على مديرية مجزر بمحافظة مأرب، وأربع غارات على جبل صلب في حريب نهم، وغارة على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأدان المصدر استمرار العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والخونة المرتزقة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة واستهداف القرى المكتظة بالسكان بمختلف المحافظات في تعمد واضح لارتكاب الجرائم وسفك الدماء.
رقم : 842583
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