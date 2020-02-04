الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 شباط 2020 ساعة 14:19

البرلمان اللبناني يوكد رفض توطين الفلسطينيين

البرلمان اللبناني يوكد رفض توطين الفلسطينيين
وعقدت ​لجنة الشؤون الخارجية​ والمغتربين في لبنان عقدت جلسة برئاسة رئيسها النائب ​ياسين جابر​، خصّصتها للبحث في موضوع ما سُمّي بـ"صفقة ترامب" وانعكاساتها على ​لبنان​ و​القضية الفلسطينية​".

ولفتت إلى أنّ "جابر أعلن أنّ اللجنة أكّدت أنّ الفريق الأول والأساسي المعني برفض هذه الصفقة هو ​الشعب الفلسطيني​، لأنّ الإعلان عنها في الواقع هو إلغاء لحقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة على كامل أرضه، وإلغاء لحقّ الشعب الفلسطيني في العودة وفقًا لقرارات ​الأمم المتحدة​. وركّز على أنّ لبنان يدعم الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه، ويشدّد على ضرورة تعزيز وحدة الموقف العربي والإسلامي في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه، وذلك من خلال تعزيز الجهد العربي المشترك في إطار "​جامعة الدول العربية​".

وأوضحت أنّ "اللجنة أكّدت رفض ​التوطين​ في لبنان للاجئين الفلسطينيّين، والتمسّك بما نصّ عليه ​الدستور اللبناني​ بهذا الخصوص، والإصرار على حقّ اللاجئ الفلسطيني بالعودة إلى أرضه".
رقم : 842585
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما بعد صفقة ترامب .. بركان يرتقب لحظة الثوران
ما بعد صفقة ترامب .. بركان يرتقب لحظة الثوران
وزير الدفاع الايراني: طريق المقاومة سيستمر بكل قوة
وزير الدفاع الايراني: طريق المقاومة سيستمر بكل قوة
4 شباط 2020
الشيطنة الأمريكية في شمال شرق سوريا
الشيطنة الأمريكية في شمال شرق سوريا
4 شباط 2020
قائد الثورة: صون الحافز الثوري ضرورة ملحة
قائد الثورة: صون الحافز الثوري ضرورة ملحة
3 شباط 2020
بوريل في طهران.. إنقاذ الإتفاق النووي أم سمعة أوروبا
بوريل في طهران.. إنقاذ الإتفاق النووي أم سمعة أوروبا
3 شباط 2020
انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.. عندما يصاب العالم بالعمى
انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.. عندما يصاب العالم بالعمى
3 شباط 2020
أنصار الله وانتهاء استراتيجية الصبر والانتظار
أنصار الله وانتهاء استراتيجية الصبر والانتظار
3 شباط 2020
إنجازات إيران العلمية في التكنلوجيا الفضائية
إنجازات إيران العلمية في التكنلوجيا الفضائية
3 شباط 2020
انتصارات الجيش السوريّ… والمعادلات الجديدة
انتصارات الجيش السوريّ… والمعادلات الجديدة
1 شباط 2020
الثورة الإسلامية..أربعون عاماً مضت والإستفتاءات تتوالى
الثورة الإسلامية..أربعون عاماً مضت والإستفتاءات تتوالى
1 شباط 2020
معركة نهم. التحولات المهمة في الملف العسكري اليمني
معركة نهم. التحولات المهمة في الملف العسكري اليمني
1 شباط 2020
مظاهرات لأحرار العالم ضد صفقة ترامب ودعما للقضية الفلسطينية
مظاهرات لأحرار العالم ضد صفقة ترامب ودعما للقضية الفلسطينية
1 شباط 2020
انطلاق احتفالات عشرة الفجر اعتبار من اليوم
انطلاق احتفالات عشرة الفجر اعتبار من اليوم
1 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محمد علاوي: أعاهد الشعب بأن أسعى لخدمة العراق
قاآني لنخالة: ‘‘صفقة القرن‘‘ تهدف تصفية الحق الفلسطيني
الجزائر: ‘‘صفقة القرن‘‘ أعادت جهود التسوية إلى الصفر
المغرب: يجب الحفاظ على وضعية القدس
الحرس الثوري: صفقة القرن لا مصير لها سوى مزبلة التاريخ