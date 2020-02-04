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الثلاثاء 4 شباط 2020 ساعة 14:25

الأمن المغربي يفكك خلية موالية لـ “داعش”

الأمن المغربي يفكك خلية موالية لـ “داعش”
“المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من تفكيك خلية إرهابية، تتكون من ستة عناصر يتبنون الفكر المتطرف تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 سنة، ينشطون بين الدار البيضاء و(مدينتي) المحمدية وأزيلال”. وتابعت “الأبحاث الأولية تفيد بأن أفراد هذه الخلية موالون لما يسمى (تنظيم الدولة الإسلامية)، خططوا للقيام بأعمال إرهابية داخل المغرب تمهيدا لإعلان ولاية تابعة لداعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).

وأضافت الداخلية المغربية أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه تورطهم في هذه الخلية الإرهابية. وأشار البيان إلى أن هذه العملية تندرج في إطار استمرار الجهود لرصد الشبكات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المغرب. وهذه هي أول خلية إرهابية تعلن السلطات المغربية عن تفكيكها العام الجاري، وبين الحين والآخر، تعلن الداخلية تفكيك خلايا إرهابية، حيث أعلنت العام الماضي عن تفكيك نحو 14 خلية كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد.
رقم : 842588
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