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الثلاثاء 4 شباط 2020 ساعة 14:27

وزير النفط السوري: أضرار مادية بمنشآت غاز ونفط والسبب؟

وزير النفط السوري: أضرار مادية بمنشآت غاز ونفط والسبب؟
وفي السياق، قال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، في تصريح لـ “سانا”، إن “الإرهابيين ورعاتهم عادوا لاستهداف قطاع النفط ومنشآته باعتداءات إرهابية فجر اليوم ولا سيما معمل غاز إيبلا ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة غاز الريان ومصفاة حمص”، مضيفاً أنه “على الفور تمكن عناصر فوج الإطفاء العائد للمنشآت النفطية وعناصر الدفاع المدني من السيطرة على الحرائق الناجمة عن الاستهداف وإخمادها”.

وأضاف غانم أن الكوادر الفنية بدأت تقييم الأضرار وأعمال الصيانة للوحدات المتضررة. من جانبه، قال مدير عام الشركة السورية للغاز غسان طراف لمراسل “سانا” إنه بعد الساعة 12:30 من منتصف الليلة الماضية تعرضت محطة غاز الريان لاعتداءات إرهابية بعدة قذائف ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بثلاث قذائف ومعمل غاز إيبلا بقذيفتين ما أدى إلى نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية”.

وأضاف إنه “تمت السيطرة على الحرائق التي تسببت بها الاعتداءات الإرهابية ويجري الآن تقييم الأضرار والبدء بإصلاحها وإعادتها كما كانت، مشيراً إلى أنه لا حرائق في معمل غاز إيبلا.”
رقم : 842589
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